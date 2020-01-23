Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Под текстом записи сенатор разместил снимок приглашения для одного гостя в сенатскую галерею. Это место на балконе, откуда есть возможность наблюдать за процессом.

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“Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы посетить процесс по импичменту. Господин президент, мне бы очень хотелось, чтобы вы были моим гостем во время этого однопартийного фарса”, – написал Пол.

  • О том, в чем обвиняется Трамп, как будет происходить процесс в Сенате, кто основные игроки, выступит ли Трамп в Сенате и когда будет принято окончательное решение в деле об импичменте Трампа — читайте в материале.