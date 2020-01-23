Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол пригласил американского лидера Дональда Трампа прийти в Сенат в качестве гостя, чтобы иметь возможность наблюдать за рассмотрением дела об импичменте.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Под текстом записи сенатор разместил снимок приглашения для одного гостя в сенатскую галерею. Это место на балконе, откуда есть возможность наблюдать за процессом.

“Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы посетить процесс по импичменту. Господин президент, мне бы очень хотелось, чтобы вы были моим гостем во время этого однопартийного фарса”, – написал Пол.