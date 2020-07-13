Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, Twitch временно приостановил работу аккаунта президента США Дональда Трампа, где обычно транслируются митинги с его участием и записи таких встреч.
В настоящее время, спустя 2 недели после бана, профиль американского лидера разблокирован.
Последняя трансляция Трампа была опубликовала до блокировки — 15 дней назад.
Как известно, причиной для бана послужило “проявление ненависти” и расистские комментарии президента. Такие реплики были обнаружены, в том числе, в записи недавнего митинга Трампа в Талсе (Оклахома).
Есть вероятность, что профиль Трампа может быть заблокирован повторно, если его заявления будут нарушать правила сообщества.
- 30 июня популярный сайт Reddit после обновления своей политики по контенту заблокировал сообщество r / The_Donald, в которой общались сторонники президента США Дональда Трампа, а также еще около двух тысяч других сообществ.