Аккаунт президента США Дональда Трампа на платформе для онлайн-трансляций Twitch разблокировали.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, Twitch временно приостановил работу аккаунта президента США Дональда Трампа, где обычно транслируются митинги с его участием и записи таких встреч.

В настоящее время, спустя 2 недели после бана, профиль американского лидера разблокирован.

Последняя трансляция Трампа была опубликовала до блокировки — 15 дней назад.

Как известно, причиной для бана послужило “проявление ненависти” и расистские комментарии президента. Такие реплики были обнаружены, в том числе, в записи недавнего митинга Трампа в Талсе (Оклахома).

Есть вероятность, что профиль Трампа может быть заблокирован повторно, если его заявления будут нарушать правила сообщества.