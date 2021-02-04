Об этом сообщает телеканал CNN.
Раскин пригласил Трампа дать показания под присягой в Конгрессе на следующей неделе в рамках рассмотрения дела об импичменте в Сенате.
Ранее в письменном заявлении, поданном в рамках процедуры импичмента, юристы Трампа отрицали обвинения в подстрекательстве беспорядков 6 января. Раскин обосновал необходимость показаний бывшего президента тем, что в представленных документах, подавших юристами Трампа содержится отрицание “некоторых фактических данных”.
“Два дня назад вы подали ответ, в котором отвергли многие фактические утверждения, изложенные в статье об импичменте. Таким образом, вы попытались поставить под сомнение важные факты, несмотря на четкие и неопровержимые доказательства вашего конституционного правонарушения. В свете вашего обжалования этих фактических утверждений я обращаюсь к вам с просьбой дать показания под присягой до или во время судебного разбирательства по делу об импичменте в Сенате о вашем поведении 6 января 2021”, – написал Раскин.
Трамп должен дать показания под присягой в период с 8 по 11 февраля.
- 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Он стал первым американским президентом, которого Палата представителей дважды подвергала импичменту. Теперь рассмотрение импичмента должно состояться в Сенате США.
- Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента страны Дональда Трампа.