Об этом сообщает телеканал CNN.

Раскин пригласил Трампа дать показания под присягой в Конгрессе на следующей неделе в рамках рассмотрения дела об импичменте в Сенате.

Ранее в письменном заявлении, поданном в рамках процедуры импичмента, юристы Трампа отрицали обвинения в подстрекательстве беспорядков 6 января. Раскин обосновал необходимость показаний бывшего президента тем, что в представленных документах, подавших юристами Трампа содержится отрицание “некоторых фактических данных”.

“Два дня назад вы подали ответ, в котором отвергли многие фактические утверждения, изложенные в статье об импичменте. Таким образом, вы попытались поставить под сомнение важные факты, несмотря на четкие и неопровержимые доказательства вашего конституционного правонарушения. В свете вашего обжалования этих фактических утверждений я обращаюсь к вам с просьбой дать показания под присягой до или во время судебного разбирательства по делу об импичменте в Сенате о вашем поведении 6 января 2021”, – написал Раскин.

Трамп должен дать показания под присягой в период с 8 по 11 февраля.