Об этом сообщает издание The Verge.

Twitch временно приостановил работу аккаунта президента США Дональда Трампа, где обычно транслируются митинги с его участием и записи таких встреч.

В компании отметили, что причиной для бана послужило “проявление ненависти” и расистские комментарии президента. Такие реплики были обнаружены, в том числе, в записи недавнего митинга Трампа в Талсе (Оклахома).

“Политики, как и все остальные пользователи Twitch, должны соблюдать наши Условия предоставления услуг и Принципы сообщества. Мы не делаем исключений для политического или заслуживающего освещения в новостях контента и будем принимать меры в отношении контента, который, как нам сообщают, нарушает наши правила”, — сказал представитель Twitch.

В настоящее время оскорбительный контент удален. Когда профиль американского лидера будет разблокирован, пока неизвестно.