Об этом сообщает издание The Verge.
Twitch временно приостановил работу аккаунта президента США Дональда Трампа, где обычно транслируются митинги с его участием и записи таких встреч.
В компании отметили, что причиной для бана послужило “проявление ненависти” и расистские комментарии президента. Такие реплики были обнаружены, в том числе, в записи недавнего митинга Трампа в Талсе (Оклахома).
“Политики, как и все остальные пользователи Twitch, должны соблюдать наши Условия предоставления услуг и Принципы сообщества. Мы не делаем исключений для политического или заслуживающего освещения в новостях контента и будем принимать меры в отношении контента, который, как нам сообщают, нарушает наши правила”, — сказал представитель Twitch.
В настоящее время оскорбительный контент удален. Когда профиль американского лидера будет разблокирован, пока неизвестно.
- Ранее социальная сеть Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, в которых раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты из-за эпидемии, как такие, в которых может быть фейковая информация.
- В ответ Трамп пригрозил закрыть в стране социальные сети из-за якобы мошенничества на выборах, а затем подписал указ, направленный против социальный сетей.
- Руководство Twitter назвало указ “реакционным” и “политизированным”, а некоммерческая организация Центр демократии и технологий (CDT) подала на Трампа в суд.