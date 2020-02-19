Майкл Блумберг, кандидат в президенты США от Демократической партии, отстаивает подобные президенту Дональду Трампу принципы, притесняя население страны по расовому и религиозному признаку. Это уже коснулось людей с черной и коричневой кожей, а также мусульман, пока политик управлял Нью-Йорком.

Об этом в своей колонке пишет обозреватель The New York Times Джеймел Боуи.

Президент США Дональд Трамп известен как политик с непримиримым расовым видением того, какой должна быть американская нация.

“Америка Трампа белая, он считает, что его работа – защищать эту белизну от черных и коричневых людей, которые могут приехать в страну или получить более высокий статус в ней. Вот что значит “снова сделать Америку великой”. Он свободно использует власть администрации и государства, чтобы атаковать и стигматизировать черных и коричневых людей, от откровенных знаменитостей до простых иммигрантов”, – считает автор.

В то же время “демократическим эквивалентом” Трампа, политиком, который работает с тем же сигналом, но с другой частоты, является Майкл Блумберг.

Автор пишет, что Блумберг, по сути своей, либерал, который пожертвовал сори миллионов долларов на либеральные инициативы и развитие политики демократов.

К примеру, Блумберг потратил миллионы долларов на лоббирование новых законов о контроле над оружием, а также десятки миллионов пожертвовал на экологические инициативы.

“Он также не разделяет преступность президента, коррупцию и полное презрение к конституционному правительству”, – пишет автор.

Он считает, что у Блумберга есть одно важное качество – он также, как и Трамп, видит угрозу для безопасности и процветания страны в черных и коричневых людях, что было видно из его управления Нью-Йорком, когда тот был мэром.

“Под его управлением город стал квазиавторитарным государством для многих его чернокожих, коричневых и мусульманских жителей”, – сказано в материале.

По его указанию полиция Нью-Йорка в период с 2004 по 2012 год остановила около 4,4 миллионов жителей города на основе “разумных подозрений”. 80 % случаев были связаны с чернокожими мужчинами. Автор привел слова парня из Бруклина, который в то время был тинейджером. В этот период его останавливали около 50 -70 раз.

При этом, согласно данным об эффективности таких мер, оружие гораздо чаще находили у белых людей, чем у темнокожих.

“Несоразмерно большее количество осужденных за насильственные преступления, возможно, были цветными молодыми людьми, но подавляющее большинство цветных молодых людей вообще не были вовлечены в насильственные преступления или какие-либо преступления. Задержание кого-либо по признаку расы была рецептом ложных реакций; задержание на основании фактического подозрительного поведения, с другой стороны, дала бы результаты, что и произошло, когда полиция остановила белых”, – пишет автор.

При этом, он указывает, что Блумберг не обратил внимание на такие данные, поскольку считал, что ради прекращения преступности “должен контролировать черных и коричневых людей города”.

“И это то, что он делал, без извинений или угрызений совести, пока не было политически необходимо выразить сожаление”, – считает обозреватель.

Аналогичное обращение было и с мусульманами. Журналист утверждает, что именно при Блумберге полиция Нью-Йорка шпионила и обследовала обыскивала мусульман, используя как информаторов, так и тайных агентов для сбора информации из мечетей и ресторанов, кварталов и социальных групп. Полиция следила за студентами, фотографировала верующих и использовала данные переписи населения, чтобы составить карту географии мусульманской жизни в городе.

Резюмируя, журналист пишет, что точно так же, как либералы переживают за будущее демократии в случае, если президентом станет Трамп, они должны переживать точно также и из-за возможного избрания Блумберга.

“Учитывая его послужной список, он тот, кто может попытаться консолидировать Трампизм – модерировать его военные действия в менее разрушительную форму”, – пишет он.