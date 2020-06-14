Сегодня день рождения отмечает президент США Дональд Трамп — ему исполняется 74 года.

Об этом сообщают #Буквы.

В возрасте 70 лет бывший бизнесмен занял высший государственный пост США, став старейшим избранным главой государства. Сравниться с ним может лишь Рональд Рейган, который был избран президентом на второй срок тоже в 73 года. Кроме того, Трамп – первый американский президент, который до попадания в Белый дом не занимал ни одного государственного или военного поста.

Дональд стал третьим президентом в истории США, который подвергся процедуре импичмента (процедура судебного обвинения с возможным отстранением от должности): его обвиняли в злоупотреблении властью, но оправдали по всем статьям.

Но самое главное – Дональд Трамп – единственный президент, который отказался от заработной платы и согласился на зарплату в 1 доллар.

Фото: Reuters

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в одном из районов Нью-Йорка. Его отец изначально был строителем, потом – застройщиком, занимался разработкой и реализацией проектов жилых домов для представителей среднего класса в районах Квинс, Статен-Айленд и Бруклин.

В подростковом возрасте родители отправили Дональда на обучение в Нью-Йоркскую военную академию, где ему удалось достичь больших успехов. На момент выпуска в 1964 году он был блестящим атлетом и выделялся абсолютными лидерскими качествами среди остальных учеников. После окончания академии Трамп-младший поступил в Фордхемский университет, но спустя непродолжительное время перевелся в Уортонскую финансовую школу при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году.

По окончании Дональд устроился на работу в компанию отца, где в 1975 году занял пост президента и изменил название фирмы на The Trump Organization.

В 27 фильмах и сериалах Трамп сыграл эпизодические роли: в их числе “Один дома 2”, “Студия 54”, “Секс в большом городе”.

В середине июня 2015 года тогда еще бизнесмен Трамп официально заявил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост США. 20 мая 2016 года ему удалось собрать достаточное количество голосов делегатов, чтобы выдвинуться кандидатом на должность президента от Республиканской партии. 18 июля того же года на съезде политической силы Трамп был утвержден в качестве официального претендента.

Набрав 306 голосов выборщиков от штатов, 8 ноября он одержал победу, обогнав Хиллари Клинтон, несмотря на то что за нее проголосовало почти на три миллиона американцев больше.

Трамп трижды женат: с 1977-го по 1992-й – на Иване Зельничковой, с 1993-го по 1999-й – на Марле Мейплс, и с 2004-го – на Меланье Кнавс (или Меланье Трамп).

У Дональда 5 детей (Дональд-младший, Иванка, Эрик, Тиффани и Бэррон) и 8 внуков.