Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.
По словам лечащего врача Трампа Шона Конли, у американского президента нет симптомов заболевания, а в крови – есть антитела к коронавирусу.
Трампу разрешили принимать участие в публичных мероприятиях спустя неделю после заражения, так как у него нет никаких признаков прогрессирующего заболевания.
Также врач американского лидера заявил о хорошем самочувствии Трампа.
“Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра”, – сообщил Конли.
О том, что Трамп планирует встретиться с избирателями со следующей недели, писали в The New York Times.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.