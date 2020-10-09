Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали заражение коронавирусом, вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

По словам лечащего врача Трампа Шона Конли, у американского президента нет симптомов заболевания, а в крови – есть антитела к коронавирусу.

Трампу разрешили принимать участие в публичных мероприятиях спустя неделю после заражения, так как у него нет никаких признаков прогрессирующего заболевания.

Также врач американского лидера заявил о хорошем самочувствии Трампа.

“Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра”, – сообщил Конли.

О том, что Трамп планирует встретиться с избирателями со следующей недели, писали в The New York Times.