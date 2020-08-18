Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Смит и республиканец Мэк Торнберри направили заявление, в котором указали, что если президент Дональд Трамп помилует экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, то это может подорвать авторитет действующей администрации США.

Сообщение опубликовано на сайте профильного комитета.

Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности. В 2013 году он обнародовал секретные документы, касающиеся телефонного прослушивания и наблюдения за людьми американскими спецслужбами.

Авторы заявления считают, что решение Трампа о помиловании Сноудена будет “серьезной ошибкой” и может подорвать авторитет действующей администрации Белого дома.

Смит и Торнберри отметили, что помилование любого, кто обвиняется по закону о шпионаже, а также признался в передаче секретной информации – “было бы серьезной ошибкой”.

“Эдвард Сноуден нанес огромный урон нашей национальной безопасности и должен предстать перед судом за свои действия. Помиловать Сноудена сейчас означало бы полностью подорвать позиции этой администрации и высмеять сотрудников наших органов национальной безопасности”, – сказано в тексте заявления.

Как известно, Сноуден живет в России с тех пор, как раскрыл секретную информацию американских спецслужб.

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. В США 14 июня 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он был объявлен американскими властями в международный розыск. Вскоре бежал из США вначале в Гонконг, затем в Россию, где пробыл больше месяца в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево”. 1 августа 2013 года получил временное убежище в РФ, год спустя — трехлетний вид на жительство.