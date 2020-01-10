Палата представителей Конгресса США ограничила право президента Дональда Трампа проводить какие-либо военные действия против Ирана без предварительного согласования с конгрессменами.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Соответствующую резолюцию поддержали 224 конгрессмена. Против выступили 194. Среди тех, кто поддержал запрет были республиканцы.

Теперь резолюцию передадут на голосование в Сенат. Нет уверенности в том, что среди республиканцев она будет иметь такую же поддержку.

Автор резолюции – представитель демократов и бывший аналитик ЦРУ Элис Слоткин (штат Мичиган). В резолюции указано, что Трампа призывают “прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов для ведения боевых действий в Иране или против него” если Конгресс не объявит войну или не примет “специального законного разрешения” на использование вооруженных сил.

В резолюции прописано исключение на случай, если военные действия против Ирана действительно необходимы. Это использование вооруженных сил, когда это “необходимо и целесообразно для защиты от неизбежного вооруженного нападения на Соединенные Штаты”.

Республиканцы в Конгрессе считают резолюцию “бессмысленной”, а лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что она “не может стать законом”.

“Она никогда не будет отправлена президенту, и никогда не ограничит его конституционные полномочия по защите американского народа”, – заявил он.

Кроме этого, резолюция предусматривает вывод американских войск из зоны военных действий с Ираном не позднее, чем через 30 дней после принятия резолюции, в случае отсутствии объявления войны Конгрессом или принятия нового разрешения на применение военной силы.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси призвала проголосовать за резолюцию, ограничивающую возможности президента Дональда Трампа использовать военную силу против Ирана.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.