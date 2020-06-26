Коронакризис меняет все: бизнес, спрос, коммуникации. Сегодня трансформации мышления, подходов, бизнес-моделей и создания новых стратегий становятся как никогда актуальными. На онлайн-конференции CASES: Marketing, Strategy & PR соберутся представители бизнеса, креативных организаций и государственных институтов, чтобы поделиться опытом кризисного менеджмента, бизнес-преобразований и налаживания работы в условиях, когда редкими стали не черные, а белые лебеди.