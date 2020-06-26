В программе предусмотрено несколько секций.
Блок 1 — Коронакризис: текущее положение вещей и предыдущие прогнозы
Экономика в целом, и креативная экономика, как отдельный сегмент.
Блок 2 — Кризисный менеджмент. Коммуникации
Как креативные компании проходят кризис, какие стратегии применяют сейчас, какие коммуникации для бизнеса клиентов советуют.
Блок 3 — Трансформации
Неизбежная цифровизация всего (медицины, бизнеса, государства), изменение бизнес-парадигм, внедрение новых подходов и практик.
Блок 4 — Стратегии развития
Панельная дискуссия: что следует делать креативным компаниям, какие направления развивать, и к каким вызовам готовиться.
Среди участников программы: специалисты из Министерства цифровой трансформации Украины, Планеты Кино, Новой Почты, Uklon, MEGOGO, CASES, международной брендинговой компании Prophet, Fedoriv Group, Aimbulance, Sasquatch Digital, Havas Digital Kyiv, Postmen, Klitschko Foundation. Информация о докладчиках обновляется.
Регистрация и подробная информация доступна на странице мероприятия.