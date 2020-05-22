Накануне мир отмечал День борьбы с гомофобией и трансфобией. В честь этого транс-мужчина Юваль Топпер-Эрес опубликовал фотоальбом с необычными снимками, сделанными в день, когда он родил своего третьего ребенка.

Соответствующий пост Юваль Топпер-Эрес (Yuval Topper-Erez) опубликовал в Facebook.

Юваль Топпер-Эрес и его супруг Матан привлекли внимание мировых СМИ в 2011 году. Тогда Юваль, перенесший операцию по смене пола, стал первой транс-персоной в Израиле, которая родила ребенка.

Этот случай был настолько необычным, что супругам пришлось потратить три года, чтобы власти Израиля официально признали их двоих биологическими отцами ребенка.

В прошлом году супруги снова стали родителями — 8 мая 2019 года Юваль родил своего третьего ребенка. Роды проходили дома при участии двух независимых акушерок. При этом мужчина находился в наполненном водой резиновом бассейне.

Топпер-Эрес рассказал, что это была его четвертая беременность и она была крайне непростой. Юваль признался, что ему всегда нравились фотографии процесса родов, и в этот раз он захотел “побаловать себя” и пригласил фотографа на свои домашние роды.

“В тот момент я подумал, что это будут прекрасные воспоминания для меня и, возможно, моего ребенка. Фотографии хорошо отражают две вещи, которые очень близки моему сердцу: нормализация домашних родов и нормализация родов небинарных и транс-людей”, — рассказал он.

Приглашенный фотограф Тара Лич задокументировала весь процесс — от схваток до появления ребенка на свет.

Первое пеленание и первое кормление новорожденного.

И его первое знакомство со старшими братом и сестрой.

Мужчина рассказал, что целый год собирался с духом, чтобы поделиться этими фото с окружающими. Он выразил надежду, что фотоальбом вдохновит других транс-персон решиться на роды.