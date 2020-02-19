От кандидата в президенты США от Демократической партии Майкла Блумберга потребовали извинений за его неполиткорректные высказывания о трансгендерах.

Об этом сообщает Vice News.

Уточняется, что в прошлом году, еще не будучи кандидатом в президенты США Майкл Блумберг заявлял, что “формулой победы” на выборах в 2020 году не станет разговор о “парне, носящем платье, либо же о том, сможет “он, она или это” пойти в раздевалку со своей дочерью”.

При этом, запустив свою собственную президентскую кампанию Блумберг, будучи кандидатом от Демократической партии, помимо всего прочего, обещает также и защищать права трансгендеров.

После этого президент известной правозащитной организации Human Rights Campaign Альфонсо Давид на своей странице в Twitter вспомнил Блумбергу его неполиткорректные высказывания в адрес трансгендеров.

“Трансгендерные женщины – это не “он-она или это”. Они женщины. ЛГБТ – люди и заслуживают уважительного отношения”, – написал он.

Напомним, что ранее в американских СМИ уже писали о плане Блумберга по урегулированию Уолл-стрит.