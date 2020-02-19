Об этом сообщает Vice News.
Уточняется, что в прошлом году, еще не будучи кандидатом в президенты США Майкл Блумберг заявлял, что “формулой победы” на выборах в 2020 году не станет разговор о “парне, носящем платье, либо же о том, сможет “он, она или это” пойти в раздевалку со своей дочерью”.
При этом, запустив свою собственную президентскую кампанию Блумберг, будучи кандидатом от Демократической партии, помимо всего прочего, обещает также и защищать права трансгендеров.
После этого президент известной правозащитной организации Human Rights Campaign Альфонсо Давид на своей странице в Twitter вспомнил Блумбергу его неполиткорректные высказывания в адрес трансгендеров.
“Трансгендерные женщины – это не “он-она или это”. Они женщины. ЛГБТ – люди и заслуживают уважительного отношения”, – написал он.
Напомним, что ранее в американских СМИ уже писали о плане Блумберга по урегулированию Уолл-стрит.
- Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил своего соперника-демократа Майка Блумберга в попытке “купить президентство”. Также Берни Сандерс обвинил бывшего мэра Нью-Йорка и мультимиллиардера Майкла Блумберга в расистской политике.
- Накануне стало известно, что кандидат в президенты США Майк Блумберг заплатил популярным блогерам и страницам в социальной сети Instagram за продвижение его кандидатуры с помощью мемов.
- 14 февраля 2019 года стало известно, что Блумберг готов потратить порядка 500 миллионов долларов на борьбу с нынешним американским лидером Дональдом Трампом накануне президентских выборов в США.