Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на канале “1+1”.

“Мы видим возможность получив средства от МВФ профинансировать дефицит бюджета, который, я напомню, составляет около 8% ВВП. Эти деньги пойдут, в том числе, на выплату пенсий, заработных плат, выплат врач врачам, средств социально незащищенным категориям граждан”, — сказал Марченко.

Министр добавил, что получение этих средств от международных партнеров было заложено в бюджет. Речь идет о кредите МВФ, кредите от Всемирного банка на 1 млрд долларов, а также займах Еврокомиссии (1,2 млрд евро в рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии и 500 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи).

Также Марченко заверил, что в мае министерство зафиксировало выполнение общего фонда государственного бюджета на 100%.