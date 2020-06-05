Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на канале “1+1”.
“Мы видим возможность получив средства от МВФ профинансировать дефицит бюджета, который, я напомню, составляет около 8% ВВП. Эти деньги пойдут, в том числе, на выплату пенсий, заработных плат, выплат врач врачам, средств социально незащищенным категориям граждан”, — сказал Марченко.
Министр добавил, что получение этих средств от международных партнеров было заложено в бюджет. Речь идет о кредите МВФ, кредите от Всемирного банка на 1 млрд долларов, а также займах Еврокомиссии (1,2 млрд евро в рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии и 500 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи).
Также Марченко заверил, что в мае министерство зафиксировало выполнение общего фонда государственного бюджета на 100%.
Ранее Марченко сообщил, что Меморандум с МВФ был одобрен украинской стороной. Его подписали Президент Украины, Премьер-министр, глава Нацбанка и министр финансов.
Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила, что этот Меморандум — “комплексная сдача национальных украинских интересов”.
- 7 мая стало известно, что Международный валютный фонд и Украина вместо трехлетней программы EFF заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев.
- 13 мая сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) к концу мая 2020 года.
- 29 мая Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает, что Международный валютный фонд утвердит программу stand-By на 5 миллиардов долларов на заседании Совета директоров 5 июня.