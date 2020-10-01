В День перевода стоит говорить о художественном переводе как о культурном явлении. Именно этим в течение четырех лет занимаются организатора единственного в Украине литературно-переводческого фестиваля TRANSLATORIUM. Обычно фестиваль проходит в Хмельницькомуу ближайшие выходные к Международному дню перевода, к которому и приурочен. В этом году он полностью в онлайнформати.

Одна из главных задач фестиваля – говорить о переводчиках как о активных участников литературного процесса

Первый фестиваль состоялся в 2017 году, хотя точкой отсчета следует считать создание переводческой группы VERBация в 2013-м. Собственно, эти люди и стали основателями TRANSLATORIUM, теперь к ним присоединились еще активистки из Киева и Хмельницкого. Также весомым аргументом учредить фестиваль стало отсутствие масштабной литературной события в Хмельницком.

“Пять лет назад мы побывали в Гданьске на переводческом фестивале, где поняли, что о художественном переводе можно говорить интересно, задействовать различные форматы и сочетать смежные виды искусства, – говорит директор фестиваля Таня Родионова. – А еще нам хотелось внести Хмельницкий, наш родной город, на культурно-литературную карту Украины”.

Сам фестиваль, как культурное событие, является способом популяризации литературы и перевода.

Поскольку почти все организатора фестиваля переводчицы, то видят свою миссию популяризировать деятельность переводчиков, ведь долгое время в Украине переводчики оставались в тени книг, их авторов и издательств.

На протяжении всех лет неизменно важной составляющей фестиваля остается образовательная – налаживание диалога между академическим и литературной средой, чтобы будущие переводчики имели больше возможностей для развития. Для них эти несколько дней создаются идеальные условия: есть возможность посетить профессиональные, а главное – интересные лекции, найти мотивацию, вдохновиться и завести новые знакомства, ведь в город съезжаются писатели, критики, переводчики, издатели, то есть разные специалисты литературной области.

TRANSLATORIUM стал площадкой для создания новых проектов, которые по завершению живут своей жизнью. К примеру, в прошлом году в рамках фестиваля действовала переводческая резиденция, на которой методом коллективного перевода были переведены пьесу современной британской автора Никогда МакКартни. А уже 30 октября этого года благодаря поддержке Украинского культурного фонда ее будет поставлен в Киевском театре на левом берегу Днепра.

TRANSLATORIUM 2020. Какой он будет?

Сквозная тема фестиваля 2020 – форма.

Все пятнадцать событий фестиваля будут онлайн – это лекции, чтения, мастерские художественного перевода, профессиональные дискуссии и неформальные встречи.

“Сегодня все мы, как и фестиваль TRANSLATORIUM, оказались в совершенно новой, непривычной для нас форме существования, а все наше социальное и культурное жизни фактически изменило способ коммуникации”, – отмечают куратора фестиваля.

Среди участников событий – известные переводчики, литераторы, издатели и музыканты из Украины, Латвии, Хорватии и Германии. Ежедневно посетителей фестиваля ожидает насыщенная вечерняя программа, представленная проэктам, работающих на стыке разных видов искусства, в частности музыки и литературы. Это coVIdРШІ – музыкально-текстовый проект писательницы и переводчицы ГАСК Шиян и музыканта и композитора Андрея Кириченко. Этот проект был создан специально для фестиваля. Еще в один вечер будет трансляция перформанса Motopoiesis текст-групи “Орбіта” с Риги.

А в первый фестивальный день все “посетители” фестиваля смогут “прогуляться” Хмельницким.

Все события бесплатные, для некоторых необходима предварительная регистрация.

Фестиваль проходит при поддержке Управления культуры и туризма Хмельницкого городского совета, программы TOLEDO и платформы Latvian Literature.

Полная программа фестиваля.