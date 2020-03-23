Транспорт в Киеве начал перевозить по спецпропускам: как это выглядит

Корреспондент #Букв посмотрел, как это происходит.
Новые, более жесткие ограничения на пассажирские перевозки в столице начали действовать сегодня.
По словам мэра Виталия Кличко, этот непопулярный шаг – вынужденная мера для сдерживания распространения коронавируса.
“Мы живем в новых реалиях, которых многие, к сожалению, до сих пор не поняли. Инфекция коронавируса стремительно распространяется. А введенных ограничительных мер придерживаются далеко не все киевляне и предприятия. Городские власти, понимая всю серьезность ситуации и возможных ее последствиях для здоровья и жизни людей, вынуждена вводить более строгие ограничения”, – накануне заявил Кличко.
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Так, с сегодняшнего дня на работу общественным транспортом могут добраться: медработники, спасатели, правоохранители, коммунальные работники, персонал продуктовых магазинов и аптек, сотрудники стратегических предприятий.
По словам корреспондента, киевлянам, которые не попадают в эти категории, приходится часами стоять на остановках.
Например, трамваи, которые уже везут максимальное количество пассажиров, на остановках попросту не останавливаются.
Зайти в общественный транспорт можно только через передние двери, на входе сотрудники полиции и нацгвардии выполняют контрольные функции – проверяют спецпропуски.
Інтервал – більше години і не зупиняється на зупинках: як працює транспорт по пропусках
Є в тебе пропуск, їдеш на роботу в аптеку чи продмаг, чекаєш годину на трамвай, а він не зупиняється тому що там вже більше 10 людей 🤷🏻♂️
С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников спецслужб
Опубліковано Букви Понеділок, 23 березня 2020 р.
Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
Для того, чтобы получить спецбилет, руководители предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, по месту расположения – в районные в Киеве государственные администрации.
После этого, сотрудникам выдается спецбилет с описанием нового временного расписания общественного транспорта.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.