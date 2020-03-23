Транспорт в Киеве начал перевозить по спецпропускам: как это выглядит

С сегодняшнего дня общественный транспорт Киева начал перевозить только определенную категорию пассажиров и по спецпропускам.

Корреспондент #Букв посмотрел, как это происходит.

Новые, более жесткие ограничения на пассажирские перевозки в столице начали действовать сегодня.

По словам мэра Виталия Кличко, этот непопулярный шаг – вынужденная мера для сдерживания распространения коронавируса.

“Мы живем в новых реалиях, которых многие, к сожалению, до сих пор не поняли. Инфекция коронавируса стремительно распространяется. А введенных ограничительных мер придерживаются далеко не все киевляне и предприятия. Городские власти, понимая всю серьезность ситуации и возможных ее последствиях для здоровья и жизни людей, вынуждена вводить более строгие ограничения”, – накануне заявил Кличко.

Так, с сегодняшнего дня на работу общественным транспортом могут добраться: медработники, спасатели, правоохранители, коммунальные работники, персонал продуктовых магазинов и аптек, сотрудники стратегических предприятий.

По словам корреспондента, киевлянам, которые не попадают в эти категории, приходится часами стоять на остановках.

Например, трамваи, которые уже везут максимальное количество пассажиров, на остановках попросту не останавливаются.

Зайти в общественный транспорт можно только через передние двери, на входе сотрудники полиции и нацгвардии выполняют контрольные функции – проверяют спецпропуски.