Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае ужесточения карантина транспорт в стране будет работать.

Об этом он проинформировал в ходе часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Шмыгаль подтвердил, что в декабре ужесточать карантинные ограничения не планируется. Он отметил, что если будет ухудшение ситуации, то вопрос локдауна “может быть поднят в начале января”.

При этом даже при более жестких карантинных ограничениях останавливать работу общественного транспорта в городах, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется.

Шмыгаль подчеркнул, что транспорт не является основным источником активного распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

“Будет ли работать транспорт? Да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии”, – заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что конкретные карантинные меры, которые планируется вводить в Украине, будут озвучены в среду на заседании Кабинета Министров.

Стоит отметить, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что во время консультаций по введению локдауна ограничение работы транспорта не рассматривается.