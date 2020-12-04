Об этом он проинформировал в ходе часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
Шмыгаль подтвердил, что в декабре ужесточать карантинные ограничения не планируется. Он отметил, что если будет ухудшение ситуации, то вопрос локдауна “может быть поднят в начале января”.
При этом даже при более жестких карантинных ограничениях останавливать работу общественного транспорта в городах, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется.
Шмыгаль подчеркнул, что транспорт не является основным источником активного распространения эпидемии коронавируса COVID-19.
“Будет ли работать транспорт? Да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии”, – заявил Шмыгаль.
Он уточнил, что конкретные карантинные меры, которые планируется вводить в Украине, будут озвучены в среду на заседании Кабинета Министров.
Стоит отметить, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что во время консультаций по введению локдауна ограничение работы транспорта не рассматривается.
- Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Кабинет Министров Украины решил не продлевать карантин выходного дня. По всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.
- Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что локдаун (жесткий карантин) в Украине из-за ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в любом случае будет введен. Сейчас решается вопрос, когда именно.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.