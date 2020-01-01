Об этом сказано в сообщении оператора ГТС Украины.
В сообщении сказано, что украинский оператор ГТС подписал межоператорские договоры (interconnection agreement) с российским “Газпромом” и словацким EUSTREAM.
Как известно, договор о взаимодействии был частью пакета соглашений, необходимых для продолжения транзита через украинскую территорию до 2025 года.
В ведомстве отметили, что подписанный пакет соглашений загрузит не только украинскую ГТС, но также обеспечит работой десятки тысяч специалистов, которые ее обслуживают.
Как известно, ранее оператор украинской ГТС не мог сотрудничать с российским “Газпромом” и другими соседними операторами по стандартным европейским правилам, поскольку такая возможность была заблокирована долгосрочным транзитным контрактом между “Газпромом” и “Нафтогазом”, который действовал до 1 января 2020 года.
- 30 декабря в Вене представители НАК “Нафтогаз Украины”, “Оператор ГТС Украины” и ПАО “Газпром” подписали 5-летний контракт о транзите российского газа в ЕС по территории Украины.
- Контрактом были зафиксированы минимальные объемы транзита по годам. В 2020-м — 65 млрд кубических метров, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубических метров ежегодно.