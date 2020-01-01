Новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами газотранспортных систем Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России, создав все технические и правовые основания для транзита голубого топлива через украинскую ГТС из РФ в страны ЕС с 1 января 2020 года.

Об этом сказано в сообщении оператора ГТС Украины.

В сообщении сказано, что украинский оператор ГТС подписал межоператорские договоры (interconnection agreement) с российским “Газпромом” и словацким EUSTREAM.

Как известно, договор о взаимодействии был частью пакета соглашений, необходимых для продолжения транзита через украинскую территорию до 2025 года.

В ведомстве отметили, что подписанный пакет соглашений загрузит не только украинскую ГТС, но также обеспечит работой десятки тысяч специалистов, которые ее обслуживают.

Как известно, ранее оператор украинской ГТС не мог сотрудничать с российским “Газпромом” и другими соседними операторами по стандартным европейским правилам, поскольку такая возможность была заблокирована долгосрочным транзитным контрактом между “Газпромом” и “Нафтогазом”, который действовал до 1 января 2020 года.