В 2020 году транзит газа в Европу по украинской газотранспортной системе (ГТС) составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше по сравнению с 2019 годом.

Об этом проинформировали в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

“Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских подземных хранилищах газа”, – отмечается в сообщении.

Среднесуточный объем транзита с начала года составил 153 млн куб. м в сутки, а в декабре вырос до 183 млн куб. м в сутки за счет дозаказов через аукционные платформы мощностей на транспортировку газа в страны Европы.

В западном направлении было протранзитовано 51,9 млрд куб. м газа (-32%): в частности, в Польшу – 3,8 млрд куб. м, Словакию – 38,5 млрд куб. м, Венгрию – 9,6 млрд куб. м.

В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%): из них 0,9 млрд куб. м – в Румынию и 3,0 млрд куб. м – в Молдову.

“Транзитное соглашение с “Газпромом” предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом “Газпром” уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие “качай или плати”, – уточнили в пресс-службе.

Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше по сравнению с 2019 годом (и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016-18 годах).

Всего за 2020 год импорт из Словакии составил 10,2 млрд куб. м (+11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – почти 4,2 млрд куб. м (+ 14%), из Польши – почти 1,5 млрд куб. м (+3%).

В частности, виртуальным реверсом, который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировано 45% газа.

Всего за период января-декабря прошлого года транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинских компании и 30 иностранных.