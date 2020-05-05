Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины упал на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 40% меньше по сравнению со средним значением января-апреля за 2014-2019 годы.

Об этом сообщает пресс-служба ООО “Оператор ГТС Украины”.

Так, транзит через Украину в период с января по апрель 2020 года составил 15,5 млрд кубометров.

В западном направлении за январь-апрель 2020 года было транспортировано 14 млрд куб. м газа, что на 41% меньше, чем за этот же период прошлого года.

В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 71 % и составили 1,5 млрд куб. м газа. В частности, транзит в Румынию через ГИС “Орловка” составил 0,3 млрд куб. м (-92%), а в Молдову – 1,2 млрд куб. м (-4%).

“Оператор ГТС Украины” отмечает, что снижение объемов транзита по трансбалканскому коридору в значительной мере обусловлено запуском с начала этого года обходного газопровода “Турецкий поток”.

“Кроме транзита газа из РФ в апреле Оператор ГТС Украины осуществил транспортировку тестовых объемов голубого топлива из Словакии в Польшу по заказу международного трейдера в рамкам новой услуги short-haul”, — отмечают в компании.