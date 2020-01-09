Суммарный положительный эффект для экономики Украины от новых контрактов на транзит российского газа в течение пяти лет оценивается в 150 млрд гривен.

Об этом рассказал сегодня на брифинге генеральный директор компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон.

“Помимо прямых поступлений от транзита, очень много преимуществ получит и украинская экономика. Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, помимо доходной части от самого транзита, составит порядка 150 млрд грн“, – подчеркнул Макогон.

Он уточнил, что “тарифы на вход от добывающих компаний украинских снизятся практически в 4 раза по сравнению с тем тарифом, который мог бы быть, если бы транзит не состоялся”.

Макогон также проинформировал, что для потребителей газа тариф “снизился в два раза по сравнению с тем, каким бы он мог быть при нулевом транзите”.

“Планировался на уровне 289 гривен – будет 124 гривны. Это даже меньше, чем в прошлом году. Тогда он был 157 грн. То есть фактически мы на 20 % снизили тариф для украинских потребителей. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 млрд гривен, а население порядка 15 млрд гривен сэкономит за счет того, что тарифы снизились”, – заявил Макогон.

Также снизился и тариф на импорт газа из Европы.

“Мы видим, что практически по всем направлениям тарифная нагрузка значительно снижается… Это позволит нашей экономике стать более конкурентной, соответственно, у наших предприятий появятся средства для инвестиций в развитие”, – объяснил Макогон.

Он добавил, что продолжение транзита российского газа через ГТС Украины принесет экономике дополнительные 2 % ВВП в год по сравнению с вариантом, при котором транзита газа не было бы.

“По нашим расчетам, макроэкономическое влияние составит около 2 % ВВП в год по сравнению с нулевым транзитом”, — отметил Макогон.

(На видео – с 12:15)