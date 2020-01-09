Об этом рассказал сегодня на брифинге генеральный директор компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон.
“Помимо прямых поступлений от транзита, очень много преимуществ получит и украинская экономика. Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, помимо доходной части от самого транзита, составит порядка 150 млрд грн“, – подчеркнул Макогон.
Он уточнил, что “тарифы на вход от добывающих компаний украинских снизятся практически в 4 раза по сравнению с тем тарифом, который мог бы быть, если бы транзит не состоялся”.
Макогон также проинформировал, что для потребителей газа тариф “снизился в два раза по сравнению с тем, каким бы он мог быть при нулевом транзите”.
“Планировался на уровне 289 гривен – будет 124 гривны. Это даже меньше, чем в прошлом году. Тогда он был 157 грн. То есть фактически мы на 20 % снизили тариф для украинских потребителей. По нашим расчетам, промышленность сэкономит порядка 33 млрд гривен, а население порядка 15 млрд гривен сэкономит за счет того, что тарифы снизились”, – заявил Макогон.
Также снизился и тариф на импорт газа из Европы.
“Мы видим, что практически по всем направлениям тарифная нагрузка значительно снижается… Это позволит нашей экономике стать более конкурентной, соответственно, у наших предприятий появятся средства для инвестиций в развитие”, – объяснил Макогон.
Он добавил, что продолжение транзита российского газа через ГТС Украины принесет экономике дополнительные 2 % ВВП в год по сравнению с вариантом, при котором транзита газа не было бы.
“По нашим расчетам, макроэкономическое влияние составит около 2 % ВВП в год по сравнению с нулевым транзитом”, — отметил Макогон.
(На видео – с 12:15)
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- 1 января в компании “Оператор газотранспортной системы Украины” заявили, что транзит газа из России в Европу по новому контракту стартовал.
- Впоследствии стало известно, что Украина уже получила оплату за транзит российского газа несмотря на то, что его объемы временно снизились.