Выходные в мае 2020 в Украине – сколько отдыхаем

Об этом сообщают #Буквы.

В общем в мае у украинцев будет 12 выходных дней.

1 мая в Украине будет выходной в честь Международного дня солидарности трудящихся. Еще один дополнительный выходной будет связан с празднованием Дня победы, который отмечается 9 мая. Но так, как 9 мая выпадает на субботу, выходным будет понедельник – 11 мая.

Кроме того, 8 мая будет коротким рабочим днем, поскольку в этот день в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Таким образом, в мае выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.