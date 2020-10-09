Киевский ТРЦ "Гулливер" больше не горит прайд-флагом. Такое решение администрация приняла после акции протеста под зданием ТРЦ.

Об этом сообщили на странице “КиевПрайд” в Facebook.

На днях стало известно, что здание ТРЦ каждый вечер с 5 до 11 октября каждые 5 минут транслировать прайд-флаг вместе со слоганом “Быть разными хорошо вместе”, чтобы привлечь внимание общества к теме видимости и принятия ЛГБТ+.

8 октября активисты “Нацкорпуса” устроили под ТРЦ акцию протеста. Они предложили заменить ЛБГТ-флаг изображением в память погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области курсантов и офицеров, а свои требования в виде письма передали PR-директору ТРЦ Татьяне Атаджановой.

По информации “КиевПрайд”, после акции протеста администрация ТРЦ пересмотрела свое решение. Поэтому показ ЛГБТ-флага прекращен. ТРЦ официально это решение не комментирует.

В “КиевПрайд” выразили возмущение в связи с таким решением администрации и прокомментировали действия оппонентов.

“Мы возмущены, нет — мы разгневаны и в ярости, небольшая группка праворадикальной настроенных ксенофобов думает, что она может влиять на свободу самовыражения и решать, кто в нашей стране может иметь права человека, а кто — нет. Развитие европейского гражданского общества невозможно в условиях, когда праворадикальные меньшинства диктуют правила свободы и жизни другим”, — говорится в заявлении.

Организация отмечает, что ЛГБТ-сообщество является неотъемлемой частью Украины, и призывает выйти на акцию протеста в воскресенье, 11 октября.

“Хватит терпеть произвол и прикрывание нравственными ценностями людей, у которых нет ни капли уважения, ни к человеческому достоинству, ни к жизни украинцев и украинок. Именно поэтому мы выходим и призываем выходить всех, кому не безразличны права человека в нашей стране и свобода слова 11 октября в 18:30 на Площадь Спортивную, 1 (возле ТЦ Гулливер)”, — отметили в” КиевПрайд “.

Организаторы акции отмечают, что акция будет мирной, а ее цель — ответить тем, кто хочет молчания и невидимости ЛГБТ-сообщества.