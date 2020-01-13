Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Первый этаж торгового центра оказался полностью залитым горячей водой. Также затопило проезжую часть возле торгового центра и выходы из него. Что послужило причиной аварии и есть ли пострадавшие на данный момент неизвестно.

На место происшествия прибыли медики и спасатели. Посетителей и работников Ocean Plaza эвакуировали.

ТРЦ "Ocean Plaza" затопило гарячою водою. У Києві ТРЦ "Ocean Plaza" затопило гарячою водою.Рятувальники вже працюють. У районі торгівельного центру виникли затори. Gepostet von Букви am Montag, 13. Januar 2020