Торгово-развлекательные центры в Киеве могут возобновить свою работу уже до конца этой недели.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем разрешить уже до конца этой недели”, – подчеркнул он.

Что касается работы детских развлекательных зон в торгово-развлекательных заведениях, то, по словам Кличко, они пока работать не будут.

“Детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно. Чтобы не допустить инфекционного взрыва”, – отметил Кличко.

(На видео – с 14:52)