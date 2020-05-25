Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем разрешить уже до конца этой недели”, – подчеркнул он.
Что касается работы детских развлекательных зон в торгово-развлекательных заведениях, то, по словам Кличко, они пока работать не будут.
“Детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно. Чтобы не допустить инфекционного взрыва”, – отметил Кличко.
(На видео – с 14:52)
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