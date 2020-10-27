Российские СМИ распространили фейк о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признает Крым российским, поскольку якобы считает, что полуостров принадлежит его стране.

Об этом сообщают #Буквы.

За последние сутки немало российских (а впоследствии и некоторых украинских) новостных изданий сообщили, что турецкий лидер якобы считает, что Россия должна вернуть временно оккупированный Крымский полуостров. Однако не Украине, а Турции.

Согласно сообщениям в СМИ, Турция не признает Крым принадлежащим России именно из-за такой позиции лидера государства.

Указанные издания ссылались на материал турецкого СМИ Haberler, где 19 октября вышел материал с заголовком: “Движение Турции в Азербайджане и Крыму обеспокоило российские СМИ: беспрецедентное вторжение в сферу влияния Москвы”.

В этом материале есть раздел “Эрдоган хочет, чтобы Крым отдали Турции”, в котором указано следующее:

“Эрдоган не видит Крым российским. Но он также не считает его принадлежащим Украине. По словам Эрдогана, в 1783 году Россия несправедливо отобрала Крым у Османской империи, и эти земли нужно вернуть для прогресса современной Турции”.

Ссылок на источник, который бы подтверждал, что президент действительно говорил что-то подобное, нет. К тому же предположение, что Эрдоган придерживается такого мнения, сделали не турецкие, а опять же российские журналисты.

Приведенный турецкими СМИ отрывок — это фрагмент статьи Михаила Ростовского для газеты “Московский комсомолец” от 17 октября.