Covid-19 Украина

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Надо найти формат диалога, а не дубинками: Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с протестами в Беларуси. Он считает, что власти страны и народ должны выйти на формат диалога.

Суббота, 22 августа 2020, 13:25

Об этом он сказал в интервью “Украине 24”.

“Самое главное – это отношения между народами, это глубже, это важнее, чем отношения между правлением. […] Что касается кровопролития, ни в коем случае, мы сразу отреагировали, как бы там ни было, чтобы там не происходило. Власть и общество должны найти формат диалога, неважно какой, а не дубинками, извините. Спокойный формат диалога и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси”, – отметил Зеленский.

(На видео з 10:14)

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская  подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против  многих  белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.

  • Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
  • 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
  • 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
  • После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
  • Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.
Теги: вибори в Білорусі, Владимир Зеленский, Беларусь, протести в Білорусі

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