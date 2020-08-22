Надо найти формат диалога, а не дубинками: Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси

Об этом он сказал в интервью “Украине 24”.

“Самое главное – это отношения между народами, это глубже, это важнее, чем отношения между правлением. […] Что касается кровопролития, ни в коем случае, мы сразу отреагировали, как бы там ни было, чтобы там не происходило. Власть и общество должны найти формат диалога, неважно какой, а не дубинками, извините. Спокойный формат диалога и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси”, – отметил Зеленский.

(На видео з 10:14)

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.