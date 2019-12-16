Правоохранители разоблачили преступную группировку, в которую входил депутат Киевского областного совета, которая занималась вымогательством 860 тысяч долларов у предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Сообщается, что правоохранители сообщили о подозрении шестерым лицам, среди которых и депутат облсовета, которые требовали деньги от двух представителей субъектов хозяйствования.

“Злоумышленники пытались завладеть 860 тысяч долларов США путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и лишения свободы”, – рассказали в полиции.

Подозреваемых обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.