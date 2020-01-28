«Требование времени»: в СНБО объяснили причины увеличения штата

Об этом рассказал секретарь СБНО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.
“Учитывая стратегическое значение, которое приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задача значительно расширены в соответствии с требованиями времени”, — прокомментировал Данилов.
Отмечается, что координационный центр кибербезопасности возглавляется непосредственно Даниловым и является рабочим органом Совета.
- 28 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение штата Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) на 30 человек.
- 17 января СНБО презентовал Президенту Владимиру Зеленскому стратегию нацбезопасности Украины.