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«Требование времени»: в СНБО объяснили причины увеличения штата

Предельная численность сотрудников Совета национальной безопасности и обороны Украины была увеличена для усиления центра кибербезопасности.

Вторник, 28 января 2020, 22:48

Об этом рассказал секретарь СБНО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

“Учитывая стратегическое значение, которое приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задача значительно расширены в соответствии с требованиями времени”, — прокомментировал Данилов.

Отмечается, что координационный центр кибербезопасности возглавляется непосредственно  Даниловым и является рабочим органом Совета.

Теги: Владимир Зеленский, штат сотрудников

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