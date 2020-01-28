«Требование времени»: в СНБО объяснили причины увеличения штата

Предельная численность сотрудников Совета национальной безопасности и обороны Украины была увеличена для усиления центра кибербезопасности.

Об этом рассказал секретарь СБНО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

“Учитывая стратегическое значение, которое приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задача значительно расширены в соответствии с требованиями времени”, — прокомментировал Данилов.

Отмечается, что координационный центр кибербезопасности возглавляется непосредственно Даниловым и является рабочим органом Совета.