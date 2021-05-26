Про це свідчать дані чарту Viral 50.
Ще 23 травня хіт займав п’яту позицію рейтингу.
Пісня обійшла за популярністю трек італійського гурту Måneskin “Zitti e buoni”, які стали переможцями “Євробачення-2021”.
Український гурт Go_A, який представив на конкурсі пісню “Шум”, посів п’яте місце. Український гурт отримав 97 балів від національних журі та 267 — від глядачів (загалом 364 бали).
Нагадаємо, що в основі пісні “Шум” лежить народна веснянка, що належить регіону Чорнобильське Полісся.
- Раніше #Букви нагадували історію виступів України на пісенному конкурсі “Євробачення”.
- Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляють Україну на “Євробаченні” потрапила до рейтингу ТОП 50 трендів Spotify.