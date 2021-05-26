Трек "Шум", з яким український гурт Go_A виступав на "Євробаченні", зайняв першу позицію світового рейтингу хітів 50 Viral Spotify.

Про це свідчать дані чарту Viral 50.

Ще 23 травня хіт займав п’яту позицію рейтингу.

Пісня обійшла за популярністю трек італійського гурту Måneskin “Zitti e buoni”, які стали переможцями “Євробачення-2021”.

Український гурт Go_A, який представив на конкурсі пісню “Шум”, посів п’яте місце. Український гурт отримав 97 балів від національних журі та 267 — від глядачів (загалом 364 бали).

Нагадаємо, що в основі пісні “Шум” лежить народна веснянка, що належить регіону Чорнобильське Полісся.