Про це свідчать дані чарту Viral 50.

Ще 23 травня хіт займав п’яту позицію рейтингу.

Пісня обійшла за популярністю трек італійського гурту Måneskin “Zitti e buoni”, які стали переможцями “Євробачення-2021”.

Український гурт Go_A, який представив на конкурсі пісню “Шум”, посів п’яте місце. Український гурт отримав 97 балів від національних журі та 267 — від глядачів (загалом 364 бали).

Нагадаємо, що в основі пісні “Шум” лежить народна веснянка, що належить регіону Чорнобильське Полісся.