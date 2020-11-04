Налоговая реформа & Закон 466-их повлияли чуть ли не на каждую область жизни граждан. КИК-и & BEPS, трансфертное ценообразование, ТОП налоговых новаций, тренды налогообложения и актуальную судебную практику - обсудили на традиционном Налоговом форуме от Ассоциации юристов Украины, на этот раз в формате онлайн.

Мероприятие традиционно открыл приветственными словами Президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай, поблагодарив организационный комитет форума и подчеркнув историчность мероприятия: “Каждый год мы объединяемся и стараемся улучшить правовое регулирование, сделать нашу профессию еще лучше. Надеюсь, что уже в следующем году, на юбилейном, Х Налоговом форуме мы встретимся вживую”.

О трендах и новеллах законодательства

Полностью поддержал коллегу модератор стартовой сессии – Владислав Соколовский управляющий партнер АК “Соколовский и Партнеры”. Начал обсуждение г-н Соколовский с сектора таможни. Массовые увольнения и назначения, реорганизация – что происходит в Таможенной службе и как это влияет на реформирование сектора?

О состоянии дел на таможне и “кадровой чехарде”

На вопрос ответила Татьяна Острикова, народный депутат Украины VIII созыва, предпринимательница, член Таможенного Комитета Общественного совета при Министерстве финансов Украины, приведя несколько фактов:

1. Четыре главы Таможенной службы за год.

2. Трижды менялась организационная структура Центрального аппарата. Тоже за год. Спикер отметила, что постоянная реорганизация, без видимых на то оснований, которая уже названа “кадровой чехардой”, исключает проведение качественной Таможенной реформы.

3. Административно-территориальное устройство таможен: отменно, переформировано. Но ненадолго, потому что на прошлой неделе уже стало известно о намерении вернуть его за большого количества жалоб от предпринимателей.

4. 80% решений судов по корректировке таможенной стоимости выносятся не в пользу таможенного органа.

5. Еще один показатель негативной тенденции – за 9 месяцев существования Таможенной службы не создан Общественный совет.

6. Планируемый пакет подзаконных актов не воплощается.

7. Провалена работа по внедрению нового реестра содействия защите прав ИС.

8. В системе таможенных органов пока работает только 135 человек, привлеченных к таможенному постаудиту.

В завершение спича г-жа Острикова рассказала и о положительных изменениях – введен автоматизированный выпуск на экспорт, создан таргетинг центр. Так, констатировать проведения реформы пока нельзя, – подытожила свое выступление предпринимательница.

О законодательных новациях в налогообложении

Продолжил обсуждение Данил Гетманцев, Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, осветив основные новеллы – уже воплощены, и на которые стоит ждать уже потом.

Так, он рассказал, что среди текущих вопросов на рассмотрении Комитета пока остается налог на выведенный капитал, налоговая амнистия и Бюро финансовых расследований (БФР).

По налогу на выведенный капитал уже одобряется концепция польской модели, которая предусматривает введение налога для среднего бизнеса – 200 или 150 млн. оборота в год.

Относительно налоговой амнистии концепция была согласована летом текущего года. Так, 2021, по словам г-на Гетьманцева, станет годом именно налоговой амнистии.

А вот по БФР он рассказал – законопроект уже рекомендован к принятию ВРУ во втором чтении. Не смотря на определенное сопротивление, Комитет намерен воплотить идею в жизнь.

О бизнесе & налогообложения

В свою очередь Ярослав Грегирчак, заместитель бизнес-омбудсмена рассказал, что доля налоговых жалоб пока беспрецедентно высокая – 68% от общего количества. При этом, тенденция роста их количества сохраняется. Начиная со второго квартала текущего года увеличилось и количество жалоб о включении налогоплательщиков в перечень рисковых. В третьем же квартале резко возросло количество жалоб по блокированию регистрации налоговых накладных – 102 из 439 в целом.

А вот об эффективности института г-н Грегирчак со сдержанной положительной коннотацией заметил: “Что касается по крайней мере реагирования на наши индивидуальные рекомендации – сотрудничество с ГНС можно назвать неплохим. Есть несколько специализированных экспертных групп, и, в общем, более 90% из наших рекомендаций выполняются. Произошла ли трансформация отношения к Совету бизнес-омбудсмена, учитывая изменение ее руководителя? Нет. И это позитивный сигнал”.

Так, уровень сотрудничества с органами государственной власти остается высоким, а Совет бизнес-омбудсмена остается эффективным инструментом “поиска истины”.

О международных операциях

Сессию, посвященную обсуждению (анти)BEPS, наиболее противоречивых его элементов и новых вызовов КиК модерировала Светлана Мусиенко, партнер Sayenko Kharenko.

Она напомнила – прошедший год полный громких новаций и “изменений к изменениям, изменений, дополняющие изменения и изменений, отменяющие предыдущие изменения – все их нужно удержать в голове”, – отметила г-жа Мусиенко, предложив вместе подвести итоги.

Так, о новеллах касательно потенциального представительства и порядке налогообложения рассказала Марина Томаш, партнер, руководитель налоговой практики Juscutum, CEO Tomash consulting. Она напомнила, что с принятием в мае Закона 466-ІХ были внесены изменения в определения представительства и хаос в понимание порядка представления отчетности. Связано это с выполнением плана BEPS, а именно, 7-м его шагом – “Предотвращение искусственного избежания статуса постоянного представительства”.

Спикер рассказала об изменении подхода к определению наличия постоянного представительства нерезидента в Украине – расширено определение “постоянное представительство”. Кроме того, был 1. увеличен общий срок продолжительности работ, связанных со строительной площадкой и 2. введена возможность осуществления налоговой проверки деятельности нерезидента в Украине, имеющего признаки постоянного представительства.

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