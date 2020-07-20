Футбольный клуб "Динамо" отправил в отставку тренера Алексея Михайличенко и его ассистентов.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении говорится, что причиной отставки стал неудовлетворительный уровень игры команды и отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за золотые медали чемпионата Украины и достойной игры в еврокубках.

Тем не менее в клубе отметили, что благодарны Михайличенко и его помощникам за работу.

“Приняв команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, “Динамо” выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА”, – говорится в сообщении.

О том, кто возглавит киевский клуб и подготовит команду к новому сезону, пока не сообщается.