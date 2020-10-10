Снимок, в частности, появился в Instagram Кучера.
На фото глава ОГА пристально смотрит на большой висящий на стене портрет Геннадия Кернеса. На картине Кернес изображен сидящим за столом с правой рукой на сердце.
Фото Кучер сопроводил лаконичной подписью: “Тренер”.
Стоит отметить, что данная публикация вызвала недоумение у пользователей Сети. Некоторые отметили, что пост является неуместным.
Другие выразили разочарование и намекнули на смену электоральных предпочтений на предстоящих местных выборах:
Были и те, кто усомнился, что пост написал Кучер. Другие призвали воспринимать публикацию главы ОГА как сарказм:
Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.
Впоследствии медики клиники “Шарите” сообщили, что состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит лечение в Германии, улучшается. 2 октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.
- 23 сентября действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса официально выдвинули кандидатом на должность харьковского городского головы на предстоящих местных выборах, назначенных на 25 октября.
- Впоследствии бывший народный депутат Михаил Добкин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова в пользу действующего городского главы Геннадия Кернеса.