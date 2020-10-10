Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер опубликовал в социальных сетях свое фото с портретом мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Снимок, в частности, появился в Instagram Кучера.

На фото глава ОГА пристально смотрит на большой висящий на стене портрет Геннадия Кернеса. На картине Кернес изображен сидящим за столом с правой рукой на сердце.

Фото Кучер сопроводил лаконичной подписью: “Тренер”.

Стоит отметить, что данная публикация вызвала недоумение у пользователей Сети. Некоторые отметили, что пост является неуместным.

Другие выразили разочарование и намекнули на смену электоральных предпочтений на предстоящих местных выборах:

Были и те, кто усомнился, что пост написал Кучер. Другие призвали воспринимать публикацию главы ОГА как сарказм:

Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.

Впоследствии медики клиники “Шарите” сообщили, что состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит лечение в Германии, улучшается. 2 октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.