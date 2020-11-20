Тренер спортзала с Вирджинии, больной коронавирусом, мог потенциально заразить 50 спортсменов, но ни один из них не заразился вирусом благодаря дополнительным мерам безопасности и вентиляции.

Об этом сообщает CNN.

44-летняя Велвет Минник является владельцем и главным тренером 460 Fitness в Блэксбурге, Вирджиния. Как и многие владельцы тренажерных залов по всей стране, она была вынуждена закрыть зал в марте через коронавирус. Они арендовали оборудование и проводили занятия по Zoom, но вскоре участники перегорели желанием заниматься дистанционно.

Когда в июне штат вошел во вторую фазу открытия, Минник позволили вернуть спортсменов в свой спортзал. Однако она знала одного члена клуба, который мог помочь ей вернуть людей, сохраняя их в безопасности. Это – 46-летняя Линси Марр – профессор гражданской и экологической инженерии в Технологическом институте штата Вирджиния, которая присоединилась к 460 Fitness около двух лет назад. Она имеет опыт передачи вирусов по воздуху, качества воздуха и нанотехнологий.

Когда в марте тренажерные залы закрылись, в сообществе CrossFit было много разговоров о пользе тренировок для психического здоровья, и некоторые владельцы лоббировали, чтобы их залы оставались открытыми. Хотя это не сработало, они все же были включены в начальные этапы открытия. И это положило начало плана открытия этого спортзала и процедурам безопасности.

Минник проконсультировалась с Марр по вопросам вентиляции, а также относительно строгих правил гигиены и дистанцирования, чтобы обеспечить максимальную безопасность спортсменов во время тренировок.

“Я знала, что вирус передается в основном по воздуху, поэтому я подумала, что действительно важно иметь хорошую вентиляцию, чтобы никто не мог дышать вирусом”, – сказала Марр CNN.

Минник установила станции для спортсменов у двери отсека, что позволило каждому иметь 10 футов пространства. Станции обозначены на полу оранжевой лентой, внутри находится все необходимое оборудование. Вам не нужно ходить по тренажерному залу, чтобы заниматься партнерскими тренировками, используя общее оборудования.

“Десять футов пространства всегда было моей мантрой”, – сказала Марр, что является больше рекомендованных шести футов, потому что люди в спортзале будут тренироваться и тяжело дышать.

Поскольку Минник построила объект, у нее были инженерные и климатические документы, которыми она могла поделиться с Марр.

“Я рассчитала, насколько большим было пространство, какова была типичная скорость ветра в этом районе и если бы двери были открыты, какой была бы вентиляция?” – сказала Марр.

Она обнаружила, что в этом помещении было гораздо больше свежего воздуха, чем требует профессиональная организация, Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, которая дает рекомендации по вентиляции. Посмотрев на другие исследования, Марр поговорила с экспертами о том, какая скорость вентиляции необходима, чтобы действительно снизить риск передачи инфекции в помещении.

“Мы не видим вспышек выше определенного порога”, – сказала Марр.

Марр сказала, что теперь они действительно могут закрывать двери немного больше, чем они первоначально думали, и по-прежнему будут соответствовать этому стандарту вентиляции, используя монитор углекислого газа для отслеживания уровней в помещении.

“Двуокись углерода – это выдыхаемый воздух, и это хороший индикатор того, сколько вирусов может накапливаться в воздухе”, – объяснила Марр.

В зависимости от погоды и уровня комфорта спортсменов в тренажерном зале они могут больше или меньше открывать двери. А у спортсменов всегда есть возможность вынести свое снаряжение на улицу.

В сентябре, когда Минник узнала, что один из ее тренеров плохо себя чувствует, поначалу она не волновалась. Хотя он думал, что это просто аллергия, он вскоре потерял обоняние и вкус, рассказала Минник, поэтому он прошел тест на коронавирус. Она попросила его пойти на самоизоляцию, пока он не получит результаты.

Когда результат оказался положительным, они сначала определили, что он заразился вирусом вне спортзала, в другой среде, где он находился в помещении. Затем она проверила, кого он тренировал до того, как заболел. Минник лично связалась со всеми 50 спортсменами и проверила их в течение двухнедельного периода. Несколько человек решили пройти тестирование, но ни у одного из них не развились симптомы.

Отмечается, что даже после потенциального воздействия и при падении температуры с приближением зимы тренажерный зал продолжает тщательно выполнять свои процедуры, а спортсмены продолжают адаптироваться.

Нет никаких потных объятий после тренировки и никаких пятерок. Часто в спортзале обсуждают, остаются ли двери открытыми или закрытыми. Если они хотят, чтобы они были закрыты, чтобы оставаться в тепле, каждый член должен носить маску.

“Члены готовы пройти лишнюю милю, чтобы замерзнуть, промокнуть, вытерпеть, просто чтобы быть в безопасности. Они сделают все возможное, чтобы получить пользу от упражнений”, – сказала Минник.