Заместитель главы концерна "Укрборонпром" Мустафа Найем получил за месяц работы зарплату в размере более 300 тысяч гривен.

Информацию об этом Найем внес в свою налоговую декларацию.

В декларации отмечается, что 2 декабря Мустафа Найем получил 310,5 тыс. гривен в качестве зарплаты “по месту основной работы”.

Напомним, 11 ноября бывший народный депутат (8 созыв) Мустафа Найем был назначен заместителем главы концерна “Укроборонпром”. Спустя 10 дней, 21 ноября, экс-нардеп объявил о назначении на должность.

5 декабря в ответ на запрос журналистов Найем сообщил, что его ежемесячный оклад составляет 43 тысячи гривен. Также стало известно, что оклад гендиректора концерна “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 меньше, чем его заместитель Мустафа Найем.