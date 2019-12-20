Информацию об этом Найем внес в свою налоговую декларацию.
В декларации отмечается, что 2 декабря Мустафа Найем получил 310,5 тыс. гривен в качестве зарплаты “по месту основной работы”.
Напомним, 11 ноября бывший народный депутат (8 созыв) Мустафа Найем был назначен заместителем главы концерна “Укроборонпром”. Спустя 10 дней, 21 ноября, экс-нардеп объявил о назначении на должность.
5 декабря в ответ на запрос журналистов Найем сообщил, что его ежемесячный оклад составляет 43 тысячи гривен. Также стало известно, что оклад гендиректора концерна “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 меньше, чем его заместитель Мустафа Найем.
- Накануне стало известно, что министерство финансов урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Так Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Госказначейству прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии, соцвыплаты).
- Из-за недовыполнения госбюджета Министерство финансов заблокировало выплаты Украинского культурного фонда. Приостановлены выплаты грантовых средств и зарплат.