Треть украинцев готовы отказаться от части прав и гражданских свобод в обмен на благосостояние.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 33,1 % опрошенных заявили, что готовы в обмен на собственное благосостояние “уступить государству часть своих прав и гражданских свобод” (в 2018 году таких было 26 %).

При этом 42,3 % украинцев ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности (36 % в 2018 году).

А 24,6 % (39 % в 2018-м) не смогли сделать выбор между этими альтернативами.

“Восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить долю прав и свобод в обмен на благосостояние – 42 % против 31 % тех, кто на это не согласен”, – отмечают социологи.

Общенациональное исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.