Из-за мер по препятствованию распространению коронавируса треть украинцев в Польше потеряли или вынуждены были ограничить свою работу.

Об этом сообщает польское издание Wirtualne Media.

По информации социологического исследования, 30% украинцев потеряли или вынуждены были ограничить работу в Польше.

При этом 60% опрошенных почувствовали на себе ограничения, которые были введены польским правительством из-за коронавируса.

В то же время сообщается, что 27% украинцев в Польше сегодня имеют проблемы с занятостью, а 3% потеряли жилье.

На данный момент каждый пятый опрошенный приехал в Польшу, воспользовавшись биометрическим паспортом. То есть, после закрытия границ такие люди могут находиться в стране не дольше 90 дней.

22% при этом планируют оставаться в Польше далее на нелегальной основе.

Уточняется, что исследование было проведено 23-25 марта 2020 года.