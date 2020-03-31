Об этом сообщает польское издание Wirtualne Media.
По информации социологического исследования, 30% украинцев потеряли или вынуждены были ограничить работу в Польше.
При этом 60% опрошенных почувствовали на себе ограничения, которые были введены польским правительством из-за коронавируса.
В то же время сообщается, что 27% украинцев в Польше сегодня имеют проблемы с занятостью, а 3% потеряли жилье.
На данный момент каждый пятый опрошенный приехал в Польшу, воспользовавшись биометрическим паспортом. То есть, после закрытия границ такие люди могут находиться в стране не дольше 90 дней.
22% при этом планируют оставаться в Польше далее на нелегальной основе.
Уточняется, что исследование было проведено 23-25 марта 2020 года.
- В Киеве за сутки были подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших есть женщина-медик. Всего в столице 107 больных коронавирусом.
- В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на наличие коронавируса COVID-19.