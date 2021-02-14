Крупнейший город Новой Зеландии Окленд с населением 1,4 млн человек (треть всего населения страны) будет закрыт на три дня, начиная с полуночи воскресенья 15 февраля, после обнаружения трех случаев коронавируса.

Об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, сообщает агентство Associated Press.

Это второй локдаун в Новой Зеландии за последнее время. До этого считалось, что страна справилась с COVID-19.

“Я прошу новозеландцев оставаться сильными и добрыми. Я знаю, что мы все чувствуем, когда это происходит. У всех нас возникает чувство: “Только не снова”. Но помните, мы проходили через это раньше, справимся и теперь”, – сказал Ардерн на пресс-конференции.

Новые случаи заболевания регулярно выявляются среди возвращающихся путешественников, каждый из которых должен провести две недели в карантине. Несмотря на меры предосторожности, несколько раз распространения вируса не удавалось избегать.

Теперь же COVID-19 выявили у трех членов одной семьи в Окленде. Одна из инфицированных работает в компании, поставляющей питание на авиарейсы. Теперь правительство планирует расследовать, относятся ли новы случаи инфицирования к более заразным штаммам вируса.

В Новой Зеландии с населением 5 миллионов человек с начала пандемии зарегистрировано в общей сложности чуть более 2300 случаев заболевания и 25 случаев смерти.