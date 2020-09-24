Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой “Рейтинг” с 19 по 22 сентября.

Так, сравнивая уровень доверия, 35 % респондентов отметили, что больше доверяют местной власти, 17 % – больше центральной. 17 % доверяют представителям власти на обоих уровнях. Четверть не доверяют ни одной.

В то же время, 55 % считают местную власть ближе к людям, чем центральную, только 9 % считают обратное. Относительно больше тех, кто считает местные власти ближе к людям среди жителей сел.

Касательно профессионализма, то 31 % опрошенных предпочитают в этой оценке местную власть, 22 % – центральную. 18 % считают профессиональными оба уровня власти, 19 % – один из них. Профессиональной местные власти чаще считают в областных центрах.

Кроме того, в отношении честности, то 33 % не отдают предпочтение ни одному из уровней власти. 27 % опрошенных считают более честной местную власть, лишь 13 % – центральную, 15 % – оба уровня.

Социологический опрос был проведен в период с 19 по 22 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4 %.