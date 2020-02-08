Об этом говорится в опросе, проведенном Центром “Социальный мониторинг” и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.
В частности, исключительно на украинском разговаривают 37,3% опрошенных, а только на русском – 13,5 %.
При этом, одинаково часто на русском и украинском разговаривают 23,7 % опрошенных.
Исследование было проведено с 24 по 28 января. Всего было опрошено 2003 респондента. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24 % с вероятностью 0,95.
- Ранее сообщалось, что телеканал “1+1” снял комедийные сериалы на 2020 год на украинском языке, а все мелодрамы на русском. На “1+1” считают, что украинский язык для мелодрам не подходит.