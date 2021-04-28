"Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що в питаннях подолання бідності слід подивитися на досвід Китаю.

Про це вона заявила в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“У питаннях подолання бідності я дуже рекомендувала б подивитися на досвід Китаю. Країна долала бідність більше 30 років. У них навіть було обмеження народжуваності дітей саме через те, що не могли впоратися із забезпеченням людей вище рівня бідності. Але один з ключових кроків , який дозволив прискорити подолання бідності, – введення неоподатковуваного мінімуму на кожного члена домогосподарства на рівні 600 доларів, коли у них була середня зарплата 350 доларів”, – сказала Третьякова.

Подібне вона пропонуєте зробити в Україні на рівні прожиткового мінімуму.

“Чесного [прожиткового мінімуму], а не +1769 гривень. З прожитковим мінімумом у нас, як я це називаю, плодили суті. Навіщо нам п’ять різних мінімумів для працездатних, для дітей, для людей, які втратили працездатність і т.д.? Був такий підхід, що, наприклад, якщо людина з інвалідністю проживає один, то йому потрібно менше. Це неправильно”, – сказала народний депутат.

Галина Третьякова пропонує відмовитися від градації прожиткових мінімумів і встановити один.

“У моєму законопроєкті передбачено, що це на початку буде 40% від середньої заробітної плати по країні. Зараз у нас йдуть дебати, від якої заробітної плати вважати”.