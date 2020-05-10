Три европейских авиакомпании (Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa) заявили о решении возобновить рейсы из Украины с конца мая – начала июня.

Об этом сообщается на сайтах авиакомпаний.

Czech Airlines

Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины с 24 мая. Так, из Киева будет по семь рейсов в неделю, а из Одессы – по три в неделю.

На сайте компании отметили, что авиабилеты на июнь и другие даты в разных направлениях можно бронировать уже сейчас. В случае изменения расписания рейсов компания своевременно проинформирует пассажиров об изменениях.

Известно, что из Украины можно будет полететь в Прагу (Чехия).

Рейсы Прага-Киев должны начаться с 24 мая, когда закончится действие карантина, установленного Правительством Украины. Полеты между столицами внесены в расписание с частотой семь раз в неделю. Стоимость билета – от 2,6 тысячи гривен.

Рейсы Прага-Одесса планирует перезапустить с 25 мая с частотой три раза в неделю. Стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.

Также компания намерена 18 мая запустить полеты из Праги в Амстердам, Франкфурт, Париж, Стокгольм, 25 мая – Бухарест.

Согласно правилам обслуживания, перед посадкой в самолет и на протяжении всего полета все пассажиры, кроме детей в возрасте до 2 лет, должны носить средства защиты для рта и носа (допускаются самодельные хлопковые маски или платки).

Wizz Аir

Венгерская компания Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая.

На борту самолетов Wizz Air пассажиры и экипаж обязаны носить маски, чтобы гарантировать максимальную защиту.

Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

“Мы разрешили бесконтактную оплату и увеличили ее лимит до 25 евро, чтобы вы могли питаться и делать покупки на борту, не волнуясь. Наш журнал на коротком перерыве, поэтому будет недоступен на борту. Советуем загрузить последнее меню из приложения WIZZ перед полетом. Если вы планируете путешествовать этим летом, однако не знаете, позволят ли это ограничения, советуем приобрести WIZZ Flex при бронировании. Благодаря этому вы сможете изменить свой рейс онлайн до поездки без штрафа за изменение бронирования, если передумаете, или получите возмещение в виде кредита WIZZ на баланс своего аккаунта WIZZ”, – объяснили в лоукостере.

В частности, лоукостером можно будет полететь в Вену (Австрия).

Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa будет возобновлять рейсы из Украины с 1 июня. Из Киева можно забронировать рейс до Берлина (Германия).

Ранее сообщалось, что немецкий авиаперевозчик возобновляет перелеты по 80 направлениям, включая туристические, с лета.

Обновлено 20:00

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) планирует рейсы в Нью-Йорк (США) с 23 мая.

Из Киева также можно будет слетать в Берлин, Лондон, Тель-Авив.