Более 70% украинцев намерены провести майские выходные дома на фоне карантина и вспышки коронавируса в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 24-25 апреля 2020 года.

“Три четверти опрошенных планируют быть дома на майские выходные”, – отмечают социологи.

Так, 74 % опрошенных планируют остаться дома. Еще 17 % респондентов заявили, что намерены заняться домашним хозяйством, 8 % хотят посетить родных, близких, 5 % – провести время с друзьями, или знакомыми и лишь 1 % – поехать в путешествие по стране.

О желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители Запада и Центра, жители сел. Навестить родных и близких больше хотят более молодые люди, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Стоит отметить, что в мае у украинцев будет 12 выходных дней (1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая). 1 мая в Украине будет выходной в честь Дня труда. Еще один дополнительный выходной будет связан с празднованием Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8 %.