Об этом американский лидер заявил в Twitter

Напомним, три года назад Дональд Джон Трамп принял присягу в качестве президента Соединенных Штатов Америки. В своей инаугурационной речи он заявил, что 20 января 2017 года станет историческим днем, когда народ Америки возьмет власть в свои руки.

Спустя три года, 20 января 2020 года, Трамп решил подвести промежуточные итоги своего президентства. Этот день совпал Днем Мартина Лютера Кинга — федеральным праздником США, который отмечается ежегодно в третий понедельник января и посвящен борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу.

“Ровно три года назад, 20 января 2017 года, я был приведен к присяге. Настолько уместно, что сегодня также День Мартина Лютера Кинга младшего”, — написал Трамп.

Американский лидер заявил, что за три года его команде удалось рекордно снизить уровень безработицы и улучшить ряд показателей.

“Безработица среди афроамериканцев, безусловно, самая низкая в истории нашей страны. Кроме того, лучшие показатели бедности, молодежи и занятости за всю историю. Замечательно!”, — добавил он.

Напомним, 10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.