Об этом американский лидер заявил в Twitter
Напомним, три года назад Дональд Джон Трамп принял присягу в качестве президента Соединенных Штатов Америки. В своей инаугурационной речи он заявил, что 20 января 2017 года станет историческим днем, когда народ Америки возьмет власть в свои руки.
Спустя три года, 20 января 2020 года, Трамп решил подвести промежуточные итоги своего президентства. Этот день совпал Днем Мартина Лютера Кинга — федеральным праздником США, который отмечается ежегодно в третий понедельник января и посвящен борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу.
“Ровно три года назад, 20 января 2017 года, я был приведен к присяге. Настолько уместно, что сегодня также День Мартина Лютера Кинга младшего”, — написал Трамп.
Американский лидер заявил, что за три года его команде удалось рекордно снизить уровень безработицы и улучшить ряд показателей.
“Безработица среди афроамериканцев, безусловно, самая низкая в истории нашей страны. Кроме того, лучшие показатели бедности, молодежи и занятости за всю историю. Замечательно!”, — добавил он.
Напомним, 10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.
- 16 января в Сенате Соединенных Штатов Америки официально стартовал процесс импичмента президенту Дональду Трампу.
- Рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа в Сенате по сути начнется 21 января, а само голосование состоится приблизительно через две недели.
- Защитники президента США Дональда Трампа опубликовали судебный меморандум, в котором призвали Сенат отклонить обвинения Конгресса против него.