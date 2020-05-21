Об этом глава МОЗ сообщил сегодня на брифинге.
“Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета Министров и министра охраны здоровья. Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. На сегодняшнее утро из 19 706 больных – 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области”, – отметил Степанов.
“Очень важно самому на месте оценить ситуацию, пообщаться с нашими врачами, медицинскими работниками, увидеть собственными глазами, как это происходит, чего им не хватает, какая нужна еще помощь”, – добавил он.
Степанов уточнил, что также хочет оценить второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом вопросе, в том числе “какие коррективы внес коронавирус”.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня. При этом Максим Степанов заявил, что в Черновицкой области нельзя смягчать карантинные ограничения с 22 мая.
- В Украине по состоянию на утро 21 мая зафиксировано 19 тысяч 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 2842 случая – в Черновицкой области.