Министр охраны здоровья Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета Министров Олег Немчинов отправились в Черновицкую область, чтобы разобраться с эпидемической ситуацией в регионе.

Об этом глава МОЗ сообщил сегодня на брифинге.

“Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета Министров и министра охраны здоровья. Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. На сегодняшнее утро из 19 706 больных – 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области”, – отметил Степанов.

“Очень важно самому на месте оценить ситуацию, пообщаться с нашими врачами, медицинскими работниками, увидеть собственными глазами, как это происходит, чего им не хватает, какая нужна еще помощь”, – добавил он.

Степанов уточнил, что также хочет оценить второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом вопросе, в том числе “какие коррективы внес коронавирус”.