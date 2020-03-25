Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
“В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания на коронавирус”, – написал Кличко.
Он сообщил, что данные сообщили в Государственном учреждении “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины”.
“Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек”, – написал мэр Киева.
Известно, что это трое мужчин в возрасте 31 года, 36 лет и один – 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один — из Объединенных Арабских Эмиратов.
Все трое госпитализированы в Александровскую больницу столицы.
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