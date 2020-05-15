Авиакомпания Lufthansa намерена возобновить выполнение регулярных рейсов в Киев из Франкфурта с 1 июня в рамках расширения расписания.

Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании.

График на первые 2 недели предусматривает полеты с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Вылеты из Киева рейсом LH1491 в 10:20, вылеты из Франкфурта рейсом LH1490 в 06:05.

Стандартное расписание авиакомпании до начала кризиса предусматривало полеты между Киевом и Франкфуртом 20 раз в неделю.

Заявление немецкого авиаперевозчика о возобновлении полетов в Украину прозвучало на фоне неопределенности с открытием границ страны для международного авиасообщения.

В то же время, границы Шенгена по-прежнему остаются закрытыми на въезд. Ни Брюссель, ни Берлин пока не сообщили, когда гражданам Украины вновь будет разрешено въезжать в Шенгенское пространство через немецкие аэропорты.

Ранее пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют возобновление полетов из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.