Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании.
График на первые 2 недели предусматривает полеты с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
Вылеты из Киева рейсом LH1491 в 10:20, вылеты из Франкфурта рейсом LH1490 в 06:05.
Стандартное расписание авиакомпании до начала кризиса предусматривало полеты между Киевом и Франкфуртом 20 раз в неделю.
Заявление немецкого авиаперевозчика о возобновлении полетов в Украину прозвучало на фоне неопределенности с открытием границ страны для международного авиасообщения.
В то же время, границы Шенгена по-прежнему остаются закрытыми на въезд. Ни Брюссель, ни Берлин пока не сообщили, когда гражданам Украины вновь будет разрешено въезжать в Шенгенское пространство через немецкие аэропорты.
Ранее пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют возобновление полетов из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.
- Ирландский лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40 % своего прежнего расписания рейсов, что покроет около 90% маршрутной сети до пандемии коронавируса.
- Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair отложил выполнение авиационных рейсов до июня 2020 года. Самолеты компании будут перевозить лекарства и продовольствие.