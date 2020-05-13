Об этом говорится в списке Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).
“Список аэропортов, расположенных в указанных регионах с высоким риском распространения COVID-19, был уточнен”, — говорится в сообщении EASA.
Обновленный перечень вступает в силу с 14 мая 2020 года. В этом списке, который публикуется с начала года, впервые с начала пандемии появилась Украина.
EASA сообщает, что в нашей стране есть два региона с высоким риском распространения коронавирусной инфекции — это Киевская и Черновицкая области.
Все аэропорты, расположенные здесь находятся в зоне риска. Это аэропорт “Борисполь”, аэропорт Киев им. Сикорского (“Жуляны”), а также аэропорт “Черновцы”.
- На первом этапе ослабления карантинных мер в Киеве наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме как минимум до 22 мая. Метро же откроют не сразу и только по решению Правительства.