Две области Украины и аэропорты, расположенные в них, попали в перечень рисковых для выполнения полетов европейскими авиакомпаниями в связи с распространением COVID-19.

Об этом говорится в списке Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

“Список аэропортов, расположенных в указанных регионах с высоким риском распространения COVID-19, был уточнен”, — говорится в сообщении EASA.

Обновленный перечень вступает в силу с 14 мая 2020 года. В этом списке, который публикуется с начала года, впервые с начала пандемии появилась Украина.

EASA сообщает, что в нашей стране есть два региона с высоким риском распространения коронавирусной инфекции — это Киевская и Черновицкая области.

Все аэропорты, расположенные здесь находятся в зоне риска. Это аэропорт “Борисполь”, аэропорт Киев им. Сикорского (“Жуляны”), а также аэропорт “Черновцы”.