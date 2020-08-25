Об этом Пискун сообщил в эфире телеканала “112 Украина”.

По словам Пискуна, Венедиктова подписала приказ после того, как он сам написал заявление об уходе.

“Я написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это касается не моих личных отношений с генеральным прокурором Венедиктовой. Это касается меня и Генеральной прокуратуры, тех людей, которые там работают. Работали даже в большей степени”, — сказал он.

Пискун отметил, что его увольнение связано с судебными исками бывших работников прокуратуры о начислении им пенсий и проблемами, связанными с увольнением лиц, решения по которым принимал бывший глава ведомства Руслан Рябошапка.

“Это (пенсии — ред.) была наша главная проблема. Также восстановление на работе тех людей, которых генпрокурор Рябошапка незаконно уволил с должности”, — заявил он.

По его словам, за время его работы в ведомстве ситуация не изменилась: люди так и не получили справок для начисления пенсий, а большинство прокуроров, которых по решению суда должны восстановить в должностях, не были восстановлены.