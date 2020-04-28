Компания TripAdvisor, владеющая одноименным сайтом для планирования путешествий, увольняет 25% своих сотрудников в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Во вторник, 28 апреля, в TripAdvisor объявили, что около 900 сотрудников компании (25% общего количества) будут уволены, поскольку пандемия повлияла на спрос на поездки, следовательно, и на заработки компании. Это затронет около 600 сотрудников из США и Канады и около 300 сотрудников во всем мире.

Компания также заявила, что на неопределенный срок уволит “ряд” сотрудников и закроет свои офисы в Сан-Франциско и Бостоне.

“Все эти действия, хотя это трудно, дадут TripAdvisor финансовую гибкость и позволят лучше управлять бизнесом во время такой невероятной неопределенности и нестабильности”, — отметил генеральный директор Стив Кауфнер в своем открытом письме.

CNN отмечает, что в течение последнего года акции TripAdvisor упали на 40%.

Справка. ТripAdvisor — один из крупнейших в мире сайтов для путешественников, с помощью которого можно бесплатно спланировать поездку в любую страну мира. Сайт наполняют контентом сами пользователи, заработок обеспечивается показами рекламных объявлений.

На сегодня TripAdvisor работает в 45 странах на 25 языках и обслуживает 315 млн уникальных посетителей ежемесячно и более 70 млн зарегистрированных пользователей, которые оставили на сайте более 200 млн пользователей.