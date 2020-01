Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

“Данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса “земля-воздух”. Возможно, это было непреднамеренно”, — сказал Трюдо.

Он добавил, что в расследовании должны участвовать международные партнеры.

“Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование для установления причин этой роковой катастрофы”, – отметил Трюдо.

“The plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile, this may well have been unintentional”

Canadian PM Justin Trudeau calls for a “thorough investigation” into crash of Ukrainian plane near Tehran killing 176 people, including 63 Canadianshttps://t.co/LuXBhmYD8X pic.twitter.com/1ed5TfCa8D

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 9 січня 2020 р.