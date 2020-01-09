Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет "Международных авиалиний Украины", по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

“Данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса “земля-воздух”. Возможно, это было непреднамеренно”, — сказал Трюдо.

Он добавил, что в расследовании должны участвовать международные партнеры.

“Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование для установления причин этой роковой катастрофы”, – отметил Трюдо.

“The plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile, this may well have been unintentional” Canadian PM Justin Trudeau calls for a “thorough investigation” into crash of Ukrainian plane near Tehran killing 176 people, including 63 Canadianshttps://t.co/LuXBhmYD8X pic.twitter.com/1ed5TfCa8D — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 9 січня 2020 р.

Ранее стало известно, что самолет мог быть поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet.

Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.